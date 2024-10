Justiça ordena fim de campanha em cidade de AL após relatos de violência

Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça Eleitoral situações as quais demonstram, de modo límpido, a animosidade dos atos partidários no município de Taquarana, sendo eles praticados por seus membros e/ou simpatizantes, abalando, assim, a ordem pública do referido município.

Pedido do MPE

Vídeo de chicotadas em 'caixão de candidato' e chamou atenção do MPE Imagem: Reprodução/MPE

O documento também anexa um vídeo mostrando um caixão de papelão com a foto do candidato Bastinho Anacleto. O objeto é depois chicoteado. A imagem foi compartilhada nas redes sociais. Nos comentários, há pessoas incentivando violência: "tá com raiva, se mate!", cita um deles.

Já do lado do atual prefeito, foi relatado que, durante um ato de campanha, um apoiador da coligação rival disse que "a partir das 18h é para apanhar e ficar calado".