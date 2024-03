Ação tenta vetar arranha-céus e sombra em praia cartão-postal de Salvador

Tal empreendimento interfere na configuração original da praia do Buracão, em razão de causar sombreamento na praia, ao menos, no solstício de inverno, com comprometimento do uso social da praia, da paisagem e do ecossistema e afrontando a legislação urbanística e ambiental. Como pode ser visto no registro fotográfico abaixo, é um 'cartão postal' de Salvador.

Recomendação do MP

Praia do Buracão, em Salvador, vista do alto; imagem foi anexada à recomendação do MP-BA Imagem: Google Maps

Segundo a recomendação do MP, assinada pela promotora Hortênsia Pinho, de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, o empreendimento viola as Constituições Federal e Estadual, além de leis municipais, que vedam o sombreamento permanente da praia.

A construtora diz que já fez estudos e garante que os prédios vão manter "luminosidade adequada na faixa de areia durante todo o ano" (leia mais abaixo).

Na próxima quarta-feira, uma audiência pública vai debater pela quarta vez o projeto.

Primeira audiência pública, em setembro de 2023, para discutir o projeto de construção de espigões em Salvador Imagem: SOS Buracão

O debate foi chamado pelo presidente da Câmara, Carlos Muniz, que é autor de um projeto de lei que declara utilidade pública das duas áreas onde a OR planeja erguer as torres.