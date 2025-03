Como CE criou e silenciou história do campo de concentração da seca de 1915

Parte da história do campo de concentração é contada no livro "O Quinze", de Rachel de Queiroz. A personagem Conceição vai ao local "ajudando a tratar, vendo morrer às centenas as criancinhas lazarentas e trôpegas que as retirantes atiravam no chão, entre montes de trapos, como um lixo humano que aos poucos se integrava de todo no imundo ambiente onde jazia."

- E no Campo de Concentração não dão mais comida, não? Diz que lá ninguém morre de fome!

- Ora, se não morre! Aquilo é um curral da fome, doninha!

Diálogo de Dona Inácia com um pedinte, em "O Quinze"

Ilustração do "O Quinze' de Conceição, professora e voluntária nos campos de concentração, ajudando os necessitados Imagem: Reprodução

Um dos poucos relatos independentes feitos à época é de Rodolfo Teófilo, um farmacêutico e historiador das secas. Ele escreveu o livro "A Seca de 1915", no qual traz alguns detalhes do que viu e se tornou uma das principais fontes das pesquisas mais recentes.

Logo na primeira vez que visitou o local, Rodolfo disse que "em pouco tempo esse campo de concentração será conhecido como um Campo Santo, devido ao número de almas que nós poderemos contabilizar nesse espaço."

"Rodolfo diz que o campo de concentração de Fortaleza tinha em torno de 500 m² e abrigava entre sete e dez mil retirantes. Então imagina o morticínio que acontecia nesses espaços", diz a pesquisadora Kênia Sousa Rios, da UFC (Universidade Federal do Ceará), autora do livro "Engenhos da Memória: narrativas da seca no Ceará".