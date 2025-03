Radialista é condenado a pagar R$ 300 mil por falar em 'extirpar' indígenas

Homem Munduruku com arco e flecha na aldeia Sawré Muybu, no rio Jamanxim, no coração da Amazônia Imagem: Rogério Assis / Greenpeace

Ainda em agosto de 2022, a justiça determinou a retirada do ar das falas.

Ainda na ação, são citados outras falas problemáticas do comunicador, como uma em que ele diz que "querem criar problemas inventando índios de araque, inventando grupos quilombolas ali na região do Maicá, na tentativa de impedir a continuação das obras do porto de Santarém".

Na sentença, o juiz Clécio Alves de Araújo diz que o réu "agiu com dolo de praticar ou incitar o preconceito étnico". "Conclui-se que o conjunto das falas do réu tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento de direitos aos povos tradicionais existentes na região", afirma.

Infere-se da conduta do réu que o debate convocado por si desborda da legítima liberdade de expressão, pois condena, a priori, a pretensão daquela população tradicional em benefício da pretensão de outro grupo que também almeja a legitimidade da sua ocupação, no caso os agricultores. Do contexto de todas as falas é possível inferir, ainda, que o réu convoca determinadas comunidades a resistirem a declaração de direitos, exatamente porque tais indígenas seriam 'índios de araque'.

Clécio Alves de Araújo

Sobre a pena de prisão, por ser inferior a quatro anos, ela deve ser substituída pela prestação de serviços comunitários de uma hora por dia durante os dois anos de condenação. Entretanto, isso só ocorrerá após julgado todos os recursos.