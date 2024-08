Marçal rejeita apoio de Joice e a chama de traíra: 'Xô, Satanás!'

Houve um tempo em que a política era feita na base da esgrima. Hoje, é feita na base da canelada. Se fosse no tempo da esgrima, o governador diria que 'nosso candidato vai para o segundo turno' e faria uma pose de defensor da candidatura de Nunes.

Na prática, ele reconhece a fragilidade do seu candidato quando admite a hipótese de que ele não estará no segundo turno. Tarcísio ficaria entre a cruz e a espada entre um despreparado, com a candidatura encostada na criminalidade e dedicado à lacração, que é o Marçal, e alguém cujas habilidades não questiona, mas diz pensar o oposto do que ele pensa, que é o Boulos.

O governador antecipa o que acontecerá em um hipotético segundo turno entre Boulos e Marçal. Todo o bolsonarismo despejará seus votos em Marçal: Bolsonaro, seu filho Carlos, que deu caneladas no governador por conta dessa defesa de um eventual voto nulo no segundo turno... Está todo mundo dando de barato que Nunes corre sério perigo de não passar para o segundo turno. Josias de Souza, colunista do UOL

