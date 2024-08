Tabata Amaral comemora decisão de TRE contra Pablo Marçal: 'Vou continuar'

A candidata Tabata Amaral (PSB) comemorou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) de manter suspensas as redes sociais do candidato Pablo Marçal (PRTB). "O crime não tem vez na eleição em São Paulo. Vou continuar", disse a candidata à coluna.

A deputada federal foi a responsável pelo pedido de derrubar as redes sociais do empresário com quase 20 milhões de seguidores no último sábado (24), alegando abuso de poder econômico.

Com a decisão de manter fora do ar os perfis do candidato à prefeitura da capital paulista, confirmada nesta quarta-feira (28) pelo TRE-SP, Tabata disse: