Biden x Trump 2024: a batalha de gafes e a decadência do debate político

Em um ano eleitoral com esse grau de complexidade, em que normalmente esperaríamos um debate robusto sobre a condição econômica do país, os desafios sociais enfrentados pelos cidadãos e as escolhas cruciais em política externa, nos deparamos, no lugar disso, com a perspectiva de uma campanha que promete desviar consideravelmente desses temas substantivos.

Em vez disso, podemos nos preparar para uma temporada eleitoral dominada por acusações e insinuações de baixo nível, ataques pessoais e comentários preconceituosos. Esta abordagem marca uma espécie de "déjà vu" em relação às campanhas anteriores, especificamente as disputas de 2016 entre Trump e Clinton e de 2020 entre Trump e Biden. O cenário sugere uma versão revista e ainda mais agravada desses confrontos anteriores.

À medida que se desenha o cenário para uma possível revanche entre Donald Trump e Joe Biden nas eleições presidenciais de 2024, a narrativa preparada pela campanha trumpista aparenta estar claramente focada na saúde física e mental de Biden. Utilizando uma estratégia já conhecida, Trump e seus aliados têm intensificado os ataques, recorrendo a apelidos pejorativos como "Sleepy Joe" e destacando uma série de gafes e momentos embaraçosos do presidente, desde tropeços recorrentes até confusões na hora de se referir a países, como quando Biden misturou ucranianos com iranianos durante uma fala ao Congresso; chamou Kamala Harris, sua vice-presidente, de "primeira-dama"; sofreu uma queda de bicicleta que tornou-se meme nas redes sociais; leu em voz alta instruções de discursos que deveriam ser apenas para si etc.

Ele também já confundiu Camboja com Colômbia durante uma fala pública, terminou um discurso com "Deus salve a rainha" logo após a morte de Elizabeth e chegou a chamar Zelensky de Vladimir, por engano, em dado contexto. Esses incidentes são frequentemente usados para questionar a capacidade de Biden para o cargo, sugerindo que sua idade avançada e potenciais lapsos cognitivos o tornariam inapto para a função.

O curioso, no entanto, é que o histórico de Donald Trump também está repleto de momentos controversos, gafes e comportamentos que já provocaram questionamentos sobre sua própria aptitude para exercer a presidência da maior potência do mundo.

Durante seu mandato, Trump sugeriu absurdos como a injeção de desinfetante como tratamento para covid-19, patrocinou inúmeras teses comprovadamente anticientíficas, que vão de insinuações irresponsáveis sobre as causas do câncer às mudanças climáticas, além de ter incitado violência em diversas ocasiões.