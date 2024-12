Acordo Mercosul e União Europeia ainda está muito longe de 'final feliz'

A recente conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia representa, à primeira vista, um sopro de esperança para o comércio internacional em tempos turbulentos. Em um cenário global marcado pela ascensão do protecionismo, por tensões geopolíticas crescentes e pelo questionamento da ordem liberal internacional, o simples fato de duas importantes regiões do mundo sinalizarem disposição para maior integração comercial merece atenção.

O acordo, cujas negociações se arrastam desde 1999, abrange uma ambiciosa agenda que vai além do comércio, incluindo diálogo político e cooperação. Sua amplitude é notável: propõe-se a reduzir tarifas, eliminar barreiras ao comércio de serviços e harmonizar regras em áreas cruciais como propriedade intelectual e compras governamentais. Em teoria, representa um compromisso com o multilateralismo e o livre comércio em um momento em que estas ideias enfrentam severos questionamentos.

No entanto, uma análise mais aprofundada revela contradições preocupantes. O histórico das negociações já demonstra as dificuldades inerentes ao processo: após uma primeira troca de ofertas malsucedida em 2004, as conversações ficaram paralisadas por seis anos. Mesmo após a formalização do acordo em 2019 e sua revisão em 2024, persistem obstáculos significativos para sua implementação efetiva.