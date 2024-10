Na última semana, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), o Brasil organizou, ao lado da China, uma reunião com diversos países para discutir uma proposta de mediação da crise no Leste Europeu. Intitulada "Amigos da Paz", a iniciativa foi idealizada para promover o debate sobre uma solução diplomática ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tentando posicionar o Brasil como ator relevante na arena internacional.

No entanto, a proposta gerou controvérsias desde o seu anúncio. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu com clara insatisfação. Para Kiev, a proposta sino-brasileira é vista como desequilibrada e tendenciosa, favorecendo os interesses russos e ignorando as legítimas preocupações ucranianas. O principal ponto de crítica foi a falta de diálogo com a Ucrânia antes do anúncio do plano, o que gerou um clima de desconfiança em relação à proposta.

Há uma acusação recorrente por parte dos ucranianos e seus aliados de que o Brasil estaria atuando como uma espécie de "linha auxiliar" de grandes potências, notadamente a China e, claro, a Rússia. Celso Amorim, assessor especial da presidência brasileira para assuntos internacionais, teria visitado Moscou recentemente, gerando especulações sobre um alinhamento estratégico entre Brasil e Rússia para lidar justamente sobre o tema. Essa percepção é reforçada pela ausência de qualquer contato significativo com Kiev durante a formulação do plano, o que alimenta a narrativa de que a iniciativa brasileira serve mais aos interesses russos do que aos da paz em si.