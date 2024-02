A morte de Navalny e o declínio russo na "era Putin"

Ao longo de seu tempo no poder, Vladimir Putin tem sido acusado por críticos e observadores internacionais de estar envolvido em uma série de assassinatos e tentativas de assassinato de opositores e críticos ao Kremlin. Esses casos incluem figuras de alto perfil como Alexander Litvinenko, morto por envenenamento por polônio em Londres em 2006; a jornalista Anna Politkovskaya, assassinada em Moscou no mesmo ano; e o líder da oposição Boris Nemtsov, morto a tiros perto do Kremlin em 2015. Embora o governo russo negue qualquer envolvimento nesses casos, as circunstâncias suspeitas e a falta de investigações transparentes alimentam alegações de que são parte de uma estratégia para silenciar e intimidar vozes dissidentes.

Depois de tanto tempo no poder e no contexto de tantas polêmicas e decisões controversas não é exagero pensar que a Rússia que conhecemos hoje é, na verdade, a Rússia de Putin. Termos como "era Putin" ou "regime Putin" são frequentemente usados para descrever as últimas décadas do que é a Rússia, já que as decisões refletem a forte marca pessoal que ele imprimiu na política, na economia e na sociedade do país.

Se pudéssemos resumir a "era Putin" em eixos, três principais se destacariam.

O primeiro pilar tem a ver com a reforma política, centralização do poder e aumento da repressão à oposição. Putin consolidou significativamente o poder dentro do Kremlin, diminuindo a influência de oligarcas, regiões autônomas e instituições políticas independentes. Este esforço incluiu o fortalecimento do controle sobre o parlamento, o judiciário e a mídia, juntamente com reformas no sistema que ampliaram os poderes presidenciais e restringiram a competição política. Além disso, houve um aumento na repressão a vozes dissidentes, com o uso das chamadas "leis contra o extremismo" para silenciar a oposição e restringir manifestações públicas, bem como um controle rigoroso sobre a mídia e a internet. As mudanças constitucionais de 2020 que permitiram a Putin permanecer no poder até 2036 são um exemplo desse processo e intenção de manter uma influência duradoura à frente do Kremlin.

O segundo pilar abrange a tentativa de recuperar a economia às custas da dependência de recursos naturais. Sob a liderança de Putin, a Rússia implementou reformas econômicas tentando estabilizar a economia do país após a crise dos anos 1990, capitalizando sobre os altos preços do petróleo e do gás para reforçar as finanças públicas e aumentar as reservas estrangeiras. Apesar de alguns avanços, a economia russa manteve uma forte dependência das exportações de petróleo e gás, o que a torna vulnerável a flutuações nos preços globais desses recursos. Essa vulnerabilidade sublinha a complexidade da situação econômica da Rússia, que, apesar de ter experimentado crescimento, permanece atrelada a uma estrutura econômica que limita sua diversificação.

O terceiro pilar é a relacionado à uma política externa agressiva calcada no nacionalismo. A "era Putin" é marcada por uma abordagem dura nas relações exteriores, com vistas a restabelecer a Rússia como uma grande potência mundial. Isso foi evidenciado por intervenções militares em regiões como a Geórgia, Síria e Ucrânia ao longo dos anos, além de esforços para influenciar a política e as eleições em outros países. Paralelamente, Putin tem promovido um forte sentimento nacionalista, valorizando a história e identidade russas e os valores tradicionais/conservadores em oposição à influência ocidental. Isso também se reflete no desenvolvimento militar, com a tentativa de modernização das forças armadas e o aumento do orçamento de defesa, destacando o compromisso do presidente em aumentar a capacidade militar do país e sua influência geopolítica.