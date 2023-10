Para que um país opte por votar pelo Brasil, agora, teria de romper um acordo que pode ter feito com os outros três candidatos.

Foi apenas com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva que uma campanha estruturada teve início. Em nota, a chancelaria explicou que, "em 2 de maio de 2023, em cerimônia realizada no Palácio Itamaraty em Brasília, com a participação do corpo diplomático estrangeiro em Brasília, foi apresentada a candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos, assim como os compromissos voluntários do país".

Em setembro, ainda segundo o governo, "foi realizado, em Nova York, evento sobre a candidatura brasileira ao Conselho de Direitos Humanos junto às demais missões pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida".

A votação raramente significa que os demais países escolhem aquele candidato por sua postura sobre direitos humanos. Nos bastidores, o que existe é uma barganha de apoio político. Um país negocia um voto, em troca de apoiar um candidato do outro país para outro órgão internacional.

Mesmo assim, a entidade Internacional Service for Human Rights faz todos os anos um levantamento sobre o desempenho de direitos humanos, como forma de guiar as decisões sobre as candidaturas. No caso brasileiro e ainda profundamente afetado pelos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, o país recebeu uma indicação positiva em apenas quatro dos 16 critérios estabelecidos pela organização.

Nesta eleição, concorrem por vagas para outras regiões países com registros negativos sobre direitos humanos, entre eles a China, Rússia ou Burundi.