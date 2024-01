Diplomatas e mediadores de todo o mundo voltarão a se reunir em Davos (Suíça) para lidar com a guerra na Ucrânia. Mas com um processo que não consegue estabelecer o diálogo entre as partes, dominado apenas por Kiev e que fracassa em dar resultados, o governo brasileiro soa um alerta.

No dia 14 de janeiro, um dia antes do Fórum Econômico Mundial de Davos, os governos da Suíça e da Ucrânia sediarão a quarta reunião de um trabalho iniciado há meses em Copenhague e que era visto como uma esperança de trazer para a mesa de negociações o conflito.

Mas, uma vez mais, a pauta do encontro se limita ao "plano de paz" de Volodymyr Zelensky. Trata-se de um projeto de dez pontos, estabelecendo as condições nas quais Kiev acredita que a guerra poderia ser encerrada.