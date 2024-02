Instituto Herzog vai ao STF contra Lei da Anistia

"Seu relatório final, apresentado em dezembro de 2014, concluiu que havia uma política estatal sustentando a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres de alcance generalizado contra a população civil, caracterizando-os como crimes contra a humanidade", diz.

Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas sob a responsabilidade do Estado brasileiro e listados 377 agentes públicos envolvidos em distintos planos de participação.

Já um levantamento realizado pelo Instituto Vladimir Herzog aponta que, dos 377 agentes identificados, 269 já morreram sem qualquer responsabilização perante a Justiça.

Condenações ao Estado brasileiro

No documento, a entidade aponta como uma das 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade foi a da "determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica — criminal, civil e administrativa — dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado pela CNV, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação dos dispositivos concessivos de anistia inscritos nos artigos da Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, e em outras disposições constitucionais e legais".

Além da recomendação da CNV, o Estado brasileiro foi condenado duas vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) por casos referentes à ditadura militar. São eles: