Declarar Lula persona non grata é 'estupidez', diz chanceler palestino

Uma "estupidez" e um "ato de imaturidade política". Foi assim que, em entrevista exclusiva ao UOL, o chanceler palestino, Riyad Al Maliki, definiu a decisão do governo de Benjamin Netanyahu de qualificar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "persona non grata".

Maliki é um dos principais nomes da política palestina e, desde 2007, é o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina. Antes, foi ministro da Informação e porta-voz do governo. O chanceler é um dos principais quadros do Fatah — grupo político sem relação com o Hamas e que controla a Cisjordânia.

Desde o início da crise que eclodiu a partir dos ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023, ele tem sido o principal rosto da diplomacia palestina, realizando uma permanente ponte aérea entre as principais capitais e a sede da ONU.