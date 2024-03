Pós-Bolsonaro, Brasil e França relançarão parceria no setor militar

O submarino faz parte da Estratégia Nacional de Defesa, lançada em 2008, e que estabeleceu que o Brasil dispusesse de uma "força naval de envergadura". Os quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica propiciariam a capacitação do Brasil para a construção do seu primeiro submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, o "Álvaro Alberto".

Para a Marinha, isso representará "uma elevação sem precedentes no patamar dissuasório e tecnológico da Defesa Nacional".

De acordo com diplomatas, as conversas neste sentido também estão ocorrendo. Paris irá fazer a transferência da tecnologia uma vez que o Brasil tenha desenvolvido o reator.

Parte da construção do submarino nuclear brasileiro ainda envolve uma intrincada negociação na Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena.

O desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear não é proibido. Mas, como país não-nuclear, o Brasil é obrigado a submeter qualquer tipo de produção de energia a um controle por parte da agência internacional.

Nos últimos meses, membros do Itamaraty têm negociado com a AIEA como será feito o acompanhamento do combustível nuclear. Ainda que o submarino sequer exista ainda, o gesto brasileiro tem como objetivo mostrar transparência por parte do governo.