'Cartilha' de líder da Hungria foi promovida por bolsonaristas no Brasil

Insignificante para o comércio brasileiro, marginal no debate geopolítico, pária dentro da Europa e com um peso irrisório no palco internacional, a Hungria passou a ser estratégica aos interesses do movimento de extrema-direita brasileiro.

Regras de Orbán: Jogar com suas próprias regras

A primeira das regras a ser seguida é de que líderes devem "jogar com suas próprias regras". Na explicação de Orbán, trata-se de uma estratégia de lidar com os problemas, sem aceitar as soluções e direções "impostas por outros".

"É por isso que não devemos nos desencorajar ao recebermos gritos, ao sermos rotulados como incapazes ou ao sermos tratados como desordeiros no exterior", disse o húngaro. "De fato, é suspeito se nada disso acontecer. Observe que qualquer um que jogue de acordo com as regras de seus oponentes certamente perderá", disse.

Outro ponto do receituário é implementar o conservadorismo nacional na política interna. "As igrejas e as famílias devem ser apoiadas porque são os blocos de construção de uma nação", disse ele.

Uma imprensa para chamar de sua e a 'revolução das tias do zap'

A cartilha também faz uma referência direta à necessidade de que esse movimento de extrema direita tenha "sua própria imprensa". Ao apresentar as propostas no Brasil, Eduardo Bolsonaro usou exemplos de matérias do UOL para mostrar como era necessário que seu movimento tivesse seus próprios canais, principalmente nas redes sociais.