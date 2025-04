Governo avalia que isenção de visto a americanos não deu resultado esperado

A isenção de vistos para turistas americanos termina nesta quarta-feira, e passageiros que embarcarem a partir da noite de hoje dos EUA ao Brasil terão de apresentar a nova documentação. Mas os dados mostram que a iniciativa que entrou em vigor no governo de Jair Bolsonaro não trouxe os resultados prometidos, na avaliação do governo Lula.

Além dos americanos, os turistas do Japão, Canadá e Austrália foram beneficiados pela iniciativa.

Com base nos registros de entrada da Polícia Federal, constata-se que os turistas desses países representavam 7,8% do fluxo de turistas estrangeiros no Brasil em 2018. Depois de dois anos de paralisia total por conta da pandemia, os números em 2021 subiram para 13,7%. Mas caíram para 10,7% em 2022 e 9,98% em 2023.