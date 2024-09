'Mundo precisa assumir responsabilidade com o Haiti', diz Lula em NY

"Generosamente, Lula se comprometeu a mobilizar outros países para apoiar a situação no Haiti", afirmou Conille. "Contamos com a cooperação do Brasil no futuro", disse.

Enquanto Lula e o haitiano se reuniam, um encontro na sede da ONU também tentava dar uma resposta à crise no país mais pobre do Hemisfério Ocidental.

A reunião contou com a presença dos governos do Canadá e do Haiti e com a ONU, além do Brasil. No encontro, o embaixador Carlos Marcio Cozendey confirmou o compromisso do Itamaraty com o destino do Haiti, ainda que nenhuma sinalização de novas tropas brasileiras tenha sido dada.

O governo brasileiro anunciou que apoia o mecanismo de estabilização criado no país e quer sua renovação. Mas alertou que ele "precisa do apoio da comunidade internacional e de recursos adequados para cumprir seu mandato".

"A segurança é uma pré-condição para que o governo haitiano forneça à população os serviços essenciais de que ela necessita", disse Cozendey.

O representante brasileiro elogiou Conille por seus esforços para liderar uma "transição harmoniosa até que as eleições possam ser realizadas".