Trump fecha mercados para exportação da Venezuela, retalia Maduro e aliados

Em 2024, a China continuou sendo o principal destinatário do petróleo venezuelano, com metade de tudo o que o país vendeu. O segundo maior destino era o mercado americano, com 222.000 barris. Já as exportações para a Índia aumentaram de forma intensa, de 10.300 barris por dia em 2023 para 63.115 em 2024.

Em 2023, a Petrobras voltou a avaliar investimentos na Venezuela, enquanto o governo de Caracas ofereceu pagar o que deve de empréstimos ao BNDES em petróleo e energia.

Em fevereiro de 2025, depois de seis anos de interrupção, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou a retomada da compra de energia elétrica da Venezuela para abastecer o estado de Roraima. Trata-se do único estado brasileiro que não está ligado ao SIN (Sistema Integrado Nacional).

Ao longo dos anos, porém, o Brasil se afastou de forma importante do comércio com a Venezuela. O país chegou a ser o 15º destino das exportações brasileiras, mas caiu para o 48º lugar em 2023. Foram vendidos pelo país apenas US$ 740 milhões em 2023 e US$ 398,9 milhões de janeiro a julho de 2024.

Nos sete primeiros meses do ano passado, os venezuelanos venderam ao Brasil fertilizantes (45%), alumínio (22%), álcoois e derivados (16%) e produtos residuais de petróleo (8%).