MST avisa governo que abril vermelho terá mais ocupações de terra

em 2023 na comparação com o último ano do governo Bolsonaro. O MST diz que os processos de assentamento concluídos no ano passado (43) vinham se arrastando desde os governos Dilma e Temer e Lula só desengavetou o que Bolsonaro postergara.

Quando se vê o número de áreas obtidas pelo governo federal para fins de reforma agrária, a versão do MST faz sentido: foram apenas duas áreas adquiridas pelo governo federal para assentamento de famílias sem terra no ano passado - mesma média dos anos Bolsonaro. Em 2003, primeiro ano do governo Lula 1, foram 294 áreas obtidas para reforma agrária. Em 2007, primeiro ano do governo Lula 2 foram 183.

A explicação do governo Lula 3 para um número tão baixo de áreas adquiridas em 2023 é que havia verbas irrisórias no orçamento herdado de Bolsonaro para esse fim, o que é verdade. No orçamento deste ano as verbas previstas são ordens de grandeza maiores, mas ainda precisam ser executadas.

A pressão prometida pelo MST durante o próximo abril vermelho é justamente para que esse dinheiro seja gasto logo, e que novas áreas sejam obtidas pelo governo Lula 3 para tentar retomar o ritmo perdido pela reforma agrária depois do impeachment de Dilma.

O problema para o governo é que a toda ação de ocupação de terras pelo MST corresponde uma reação da direita bolsonarista. No ano passado, o abril vermelho alimentou a CPI do MST no Congresso. À frente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, os bolsonaristas já começaram a se movimentar antes de as invasões ocorrerem, e prometem fazer um carnaval ainda maior este ano do que no ano passado.

