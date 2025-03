Toledo: Cármen Lúcia deu tapa com 'luva de pelica' em advogados de defesa

Olhando as defesas, deu para ver que não existe uma estratégia única. O Exército está rachado, não há uma estratégia militar unificada, cada um por si e o Supremo contra todos, pelo visto. Porque um acusando o outro de mentiroso, o outro dizendo que 'não, ele nunca foi chamado para reunião', 'falou isso porque está velhinho'... uns argumentos completamente disparatados, mostrando que não existe uma estratégia única.

E mesmo com a presença do Bolsonaro, me parece ter sido uma necessidade depois da enorme bobagem que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, fez ao fugir para os Estados Unidos sem ter motivo. Ele precisou demonstrar coragem e confiança na Justiça após o filho ter reiterado e apostado um bravo golpe à vista. José Roberto de Toledo, colunista e apresentador do A Hora, do Canal UOL

O que ocorreu no primeiro dia de julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por unanimidade, os pedidos das defesas para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento sobre a tentativa de golpe. O colegiado também reafirmou a competência para julgar o ex-presidente.

Os advogados de Bolsonaro e de outros acusados já haviam pedido o impedimento de ambos, alegando que os ministros são parciais. A Primeira Turma analisa ainda outros quatro requerimentos das defesas.

Maierovitch: advogados de defesa poupam Moraes em julgamento

Sem críticas contundentes, advogados de defesa do ex-presidente e os demais denunciados pouparam o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo por tentativa de golpe, considerou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.