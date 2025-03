Mudança no Código Civil propõe 'sogra para sempre'; entenda

Uma comissão de juristas apresentou um relatório para embasar o projeto de lei, sugerindo várias mudanças. Uma delas diz respeito às obrigações após o término de um casamento ou união estável dos ex-cônjuges de manterem "o convívio e as despesas dos filhos e dependentes". A palavra "dependentes" é o problema, segundo a análise da professora de Direito Civil da Universidade Federal de Lavras Thaís Secco.



Por dependentes, se entende pessoas que passaram a depender dos dois cônjuges daquela relação. Por essa lógica, uma pessoa que cuida da sogra idosa durante o casamento, após um divórcio, poderia ser obrigada a continuar prestando apoio.



"Quer dizer, então, que os nossos nobres deputados e senadores estão querendo dizer que sogro e sogra é para sempre?", questiona José Roberto de Toledo.

O conceito é subjetivo e poderia incluir enteados ou outros familiares, dando margem a interpretações variadas a depender do juiz de cada caso.

A professora Thaís Secco questiona o timing e o método da revisão. Para ela, não é hora de revisar o Código Civil, mas, uma vez revisando, então é necessário revisar com tempo, ouvindo as pessoas que discordam e oferecem contribuições.

"É nessas horas que a gente percebe como a cobertura que a gente faz do Congresso Nacional é insuficiente, porque eles definem as nossas vidas e a gente nem fica sabendo", conclui Toledo.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.