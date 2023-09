Faltando mais de um ano para a disputa, o paulistano ainda não está ligado no tema. Na aferição espontânea do Datalfolha, aquela em que o eleitor diz o que lhe vem à memória sem o estímulo de uma lista com os nomes dos postulantes, praticamente oito em cada dez pesquisados (72%) não conseguiram se lembrar de nenhum candidato de sua preferência à prefeitura. Declararam antemão a intenção de anular o voto ou votar em branco outros 7%.

Somando-se os desmemoriados com os revoltados, chega-se a um índice de 79% de eleitores sem candidato na aferição espontânea. Ou seja: a 14 meses da eleição, a cidade de São Paulo tornou-se uma espécie de latifúndio à espera de nomes que ocupem a ribalta. Nesse contexto, a diferença mora nos detalhes. Conta, por exemplo, o desempenho de Boulos na eleição municipal de 2020, quando perdeu para Bruno Covas no segundo turno.

Desde então, Boulos obteve uma composição com o PT, que deixará de lançar candidato à prefeitura de São Paulo pela primeira vez na história. O petismo se retira da disputa menos pelo acerto prévio de Lula com Boulos do que pelo desempenho pífio que exibiu em 2020. Naquela eleição, o petista Jilmar Tatto colecionou ridículos 8,65% dos votos válidos. Boulos foi ao segundo turno com 20,24% dos votos. Na rodada final, amealhou 40,6% dos votos.

Hoje, Boulos molha a camisa para atenuar a pecha de radical que obteve em sua longa militância como líder dos sem-teto. E Nunes equilibra-se na corda bamba de uma articulação para obter o voto conservador do bolsonarismo sem acorrentar ao tornozelo a bola de ferro em que se converteu o "mito". A essa altura, a formalização de um casamento, que Bolsonaro condiciona ao compartilhamento de alguns goles de "tubaína", não parece ser um grande negócio para Nunes.

Numa disputa municipal convertida prematuramente em tira-teima da polarização federal de 2022, é imperioso incluir na equação os resultados das urnas no ano passado. Embora tenha prevalecido sobre Lula no Estado de São Paulo, Bolsonaro perdeu na capital. Deu-se o mesmo em relação ao bolsonarista Tarcísio de Freitas. Virou governador cavalgando os votos do interior. Entretanto, foi batido pelo rival petista Fernando Haddad na capital paulista.

Hoje, ironicamente, Boulos amealha seus melhores índices de intenção de votos nos nichos mais escolarizados e ricos. Entre os 31% de eleitores com curso superior, o candidato do PSOL tem a preferência de 44%, informa o Datafolha. Entre os 5% mais ricos, 45% declaram a intenção de votar em Boulos. Tomado por essa pesquisa, Nunes repete Bruno Covas, de quem herdou a cadeira de prefeito, colecionando 29% das intenções de voto dos 40% mais pobres.