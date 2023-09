Em oito meses, o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, apostou várias vezes contra o bom senso. Perdeu todas as apostas. Anunciou que abandonaria os livros impressos do programa nacional de obras didáticas distribuídas pelo Ministério da Educação. Pegou mal. Alegou que a pedagogia das escolas paulistas seria transferida para plataformas digitais. Pegou pior. Alardeou o plano de comprar livros eletrônicos sem licitação. Pegou muito pior.

O governador paulista Tarcísio de Freitas cancelou a compra sem licitação. Num remendo que piorou o soneto, declarou que apostilas digitais seriam oferecidas também em versão impressa e encadernada. A Justiça interveio para ordenar o retorno de São Paulo aos livros didáticos do MEC. O secretário Feder cumpriu a determinação judicial. Mas não se deu por achado. Confundindo a secretaria educacional com uma mesa de pôquer dobrou a aposta.

Junto com as obras do MEC, mandou distribuir aos professores "material didático próprio, alinhado ao currículo do estado". O conteúdo combinou a modernidade digital com a vulgaridade do erro. As peças estavam apinhadas de equívocos banais e constrangedores.