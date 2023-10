Formou-se entre os eleitores argentinos uma densa unanimidade. Ninguém ignora que o país está no buraco. A dispura presidencial exala um odor de velório. Foram ao segundo turno dois coveiros: Sergio Massa e Javier Milei. Nenhum dos dois parece capaz de deter o funeral. Mas, ao evitar que Milei virasse o presidente da cova já no primeiro turno, a Argentina monstrou que pelo menos hesita em jogar terra em cima de si mesma. Um pedaço do eleitorado parece empenhado em salvar o básico: a democracia.

Javier Milei associa a insanidade ao fator antidemocrático. Evoca ideais da ditadura, trata aquecimento global como mentira, defende a venda de órgãos humanos, trama uma educação privada e promete fazer da moeda argentina "esterco", dolarizando a economia. Seu símbolo é uma motosserra, com a qual diz que podará gastos públicos e extirpará a "casta" política.

Sergio Massa, ministro da Economia da ruinosa Presidência de Alberto Fernández, vende medo em vez de esperança. Conquistou a maior votação do primeiro turno insinuando que Milei extinguirá programas sociais e aprofundará o caos. Cavalgando valores democráticos, Massa esconde a enxada e tenta convencer os argentinos de que é a pessoa mais indicada para fechar o buraco que ajudou a cavar. Um buraco em que a superinflação se mistura à recessão, ao câmbio desgovernado e à pobreza em ascensão.