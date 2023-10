Nem a derrota foi capaz de restituir à família Bolsonaro o senso de ridículo. Alguma coisa subiu à cabeça de Eduardo Bolsonaro, em Buenos Aires, durante entrevista a um canal de televisão. Autoconvertido em cabo eleitoral de Javier Milei, o candidato de ultradireita à Casa Rosada, defendeu a liberalização do comércio de armas na Argentina.

Ou achou que estava na mesa de almoço da família ou imaginou que discursava para um grupo de CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores de armas do Brasil. Por mal dos pecados, falava para uma sociedade crivada de problemas que não se revolvem a bala: superinflação, recessão, déficit fiscal e social.

Não há notícia de político que tenha se dirigido em tom professoral numa terra estrangeira para ensinar a fórmula do desastre. Se a proliferação de armas fosse boa coisa, Bolsonaro estaria no Planalto, não nas páginas de processos criminais, entre eles o que investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.