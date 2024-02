Condenação não retira golpista de farda de dentro do Tesouro

No Brasil, ninguém é culpado enquanto houver a possibilidade de exigir num recurso uma prova em contrário. Se o réu veste farda, é premiado com regalias de inocente mesmo quando as evidências tornam inócuo o exercício do contraditório.

Deflagrada antes do Carnaval, a Operação Hora da Verdade fisgou 16 militares. Somando-se o delator Mauro Cid à tropa dos enrolados na trama golpista, a conta sobre para 17. Três amargam prisão preventiva.

Considerando-se a coleção de provas, são eloquentes as chances de o Supremo grudar no uniforme dos envolvidos na conspiração golpista a desonra de uma condenação criminal. Mas as eventuais sentenças representarão não um ponto final, mas meras reticências.