Bolsonaro derrete em inquérito, mas impõe sua multidão ao país

Fica evidente que a eventual prisão de Bolsonaro, cada vez mais provável, condenará o Brasil ao convívio com o bolsonarismo. Não será um convívio fácil.

Bolsonaro é empurrado para dentro de uma sentença criminal pelo delator Mauro Cid, um tenente-coronel que frequentou a cozinha do Alvorada, e por dois expoentes militares que se recusaram a aderir ao golpe.

O general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. Fixaram um contraponto em relação ao almirante Almir Garnier, que colocou a tropa da Marinha "à disposição" do golpismo, e ao general Paulo Sérgio Nogueira, que converteu o Ministério da Defesa em ninho da conspiração antidemocrática.

Cid, Freire e Batista não são adversários da esquerda, mas legítimos representantes daquilo que Bolsonaro chamava de "minhas Forças Armadas". Escancaradas no noticiário a duas semanas do aniversário do golpe de 1964, as revelações dos militares têm um aroma de história.

O enredo ficcional da vitimização não tem potencial para livrar Bolsonaro, um capitão expurgado do Exército pela porta lateral, de um indefectível encontro com o Código Penal. Mas ajuda a cristalizar um eleitorado de ultradireita que, incorporado à paisagem, não retornará para o armário.

Tomado pelas palavras, Lula tem dificuldades para compreender o desafio histórico que assedia o seu terceiro mandato. Ao eleger Bolsonaro, que chama de "figura", como rival nas eleições municipais e declarar em entrevista que "a polarização é boa" para o país, o presidente revigora o antipetismo, combustível que mantém vivo o bolsonarismo.