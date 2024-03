Exército apura se os oficiais da carta pró-golpe foram punidos

A PF quis saber que providências Freire Gomes adotou como comandante do Exército. O general disse ter determinado aos "comandos de área" que identificassem os responsáveis pela elaboração da carta e adotassem as "providências cabíveis". Sustentou que foram identificados "alguns militares". Afirmou que eles foram punidos "na medida de suas participações."

Liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na última sexta-feira, o depoimento de Freire Gomes não fez menção aos nomes dos oficiais supostamente identificados. Tampouco especificou as punições que teriam sido aplicadas. Daí a decisão do general Tomás Paiva de verificar se foram mesmo aplicadas as sanções.