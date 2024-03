Prisão de Robinho torna a CBF cúmplice silenciosa do estupro

"Ninguém fala nada. Mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Leila foi ao ponto: "Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte."

Quando, de raro em raro, o castigo tardio chega, a corporação abraça os criminosos. Os franceses inventaram o esprit de corps. A CBF e o mundo do futebol criaram o esprit de porc. Só os surdos não conseguem ouvir a eloquência da mudez da entidade que representa a corporação.

A execução no Brasil da pena de prisão decreta contra Robinho pela Justiça da Itália é um fato histórico. Apurando-se os tímpanos, é fácil escutar a mensagem embutida na ausência de manifestação da CBF.

As palavras não-ditas pelos dirigentes da entidade gritam que a entidade dá de ombros para a evidência de que se tornou cúmplice silenciosa do crime de estupro.

Sempre há tempo para atenuar um grande vexame. Mas a CBF precisa cuidar dos minutos, porque as horas passam. Quem mata o tempo diante de casos de estupro não é apenas assassino da própria história. É suicida.