Desqualificação de Musk deveria inspirar qualificação do Supremo

Em nova incursão noturna contra Alexandre de Moraes, Elon Musk usou sua rede social para chamá-lo de "ditador brutal". Acusou o ministro do Supremo e presidente do TSE de interferir na sucessão de 2022 em prejuízo de Bolsonaro. Insinuou que é Moraes quem manda no Brasil, pois ele tem Lula "na coleira". Se a desqualificação do proprietário do X serve para alguma coisa é para inspirar uma reflexão da Suprema Corte brasileira sobre a conveniência de se qualificar.

No sábado, dia em que Musk iniciou o tiroteio contra Moraes, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, participava na cidade americana de Boston de encontro promovido por pesquisadores brasileiros de Harvard e do MIT. Alheio às diatribes de Musk, Barroso acertou no olho da mosca quando declarou: "Precisamos voltar a um STF que seja menos proeminente o mais rápido possível".

O ministro distanciou-se do alvo ao conceder sobrevida à suprema proeminência: "Não podemos fingir que essas coisas [a tentativa de golpe, o 8 de janeiro...] não aconteceram". Barroso perdeu a mira ao empurrar a volta à normalidade para um ponto incerto da folhinha: "Infelizmente, ainda precisamos seguir nesses processos por um pouco mais de tempo".