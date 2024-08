Poderes mudam status das emendas sem bulir no quo

Em relação à fragmentação das despesas, concedeu-se um prazo de dez dias para que Congresso e Planalto refinem o acordo. Se funcionar, as emendas de bancada serão destinadas a projetos estruturantes nos estados. Faltou definir estruturante. E as emendas de comissão passarão a azeitar obras de interesse nacional e regional, com a hipotética participação do governo na definição dos gastos.

Enquanto aguarda pela finalização do acerto, o Supremo mantém em vigor a suspensão do pagamento das emendas. Aplicando-se à negociação a expressão do Latim status quo, que significa "o estado das coisas", pode-se dizer que os três Poderes mudaram o status das emendas sem bulir muito no quo.

Em essência, a única certeza disponível é que o contribuinte brasileiro continua entrando na equação com o bolso, sem ter muita certeza sobre a eficácia e a probidade do uso do seu dinheiro. Há nos escaninhos do Supremo algo como duas dezenas de inquéritos sobre desvios na aplicação de verbas liberadas por meio das emendas parlamentares.

De resto, continua de pé a ordem de Flávio Dino para que a Controladoria-Geral da União esquadrinhe em 90 dias a execução das emendas Pix, isentas de projetos e de fiscalização. Se a investigação for levadas às últimas consequências, a mesa de almoço logo será substituída pelo patíbulo.