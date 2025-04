Collor expõe fantasma que se esconde sob lençol da anistia

No seu segundo mandato como presidente da República, Lula entregou ao ladrão débil mental a BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobas. Essa foi a segunda grande clemência concedida a Collor. Deu no que está dando. Iniciado sob Lula em 2010, o assalto de R$ 20 milhões virou escândalo em 2014, sob Dilma.

Collor foi denunciado em 2015 no âmbito da falecida Lava Jato. Hoje, o mesmo Supremo que sacramentou a parcialidade do juízo de Curitiba ao anular a sentença que levou Lula à cadeia confirma que a suspeição de Sergio Moro não apagou a corrupção. O azar do novo presidiário foi o foro privilegiado. Para livrar Collor da cadeia, o Supremo precisaria agora desfazer a si mesmo.

Por uma artimanha do destino, Collor chega à prisão num instante em que fervilha na Câmara o debate sobre o projeto da anistia para o golpismo. Bolsonaro é um prepotente às voltas com uma impotência que retarda a votação da proposta. A longa impunidade, interrompida tardiamente, fez de Collor um mau exemplo. Mas ele também se tornou um bom aviso. A reincidência revela o tamanho do fantasma que se esconde embaixo do lençol da anistia.