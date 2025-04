Sob Lula, Alcolumbre fez tchan, tchun e tchan-tchan-tchan-tchan

Como no antigo comercial de lâmina de barbear, Davi Alcolumbre executou três golpes no Ministério das Comunicações. No primeiro fez tchan, indicando Juscelino Filho, um escândalo que chegou pronto à Esplanada. No segundo fez tchun, com o apadrinhamento de Pedro Lucas, um quase-ex-futuro-ministro que se desnomeou duas semanas depois de dizer "sim" a Lula. No terceiro, tchan-tchan-tchan-tchan... Emplacou a nomeação de Frederico Siqueira, um "técnico" que subordinará suas ações às conveniências políticas do padrinho.

Sempre que Alcolumbre estufa o peito como uma segunda barriga e torce o nariz para alguma coisa, o Planalto treme. Sob Bolsonaro, o senador ajudou a estruturar o orçamento secreto. Fornecia aos colegas a chave mestra que abria todos os cofres.

Sob Lula, Alcolumbre armou suas barracas em dois ministérios —além das Comunicações, estabeleceu-se na pasta do Desenvolvimento Regional. Continuou mandando, e sobretudo, desmandando na Codevasf, uma estatal onde o dinheiro público sai pelo ladrão. Trama desalojar Alexandre Silveira das Minas e Energia. Nenhum novo diretor de agência reguladora é nomeado sem o seu aval.