Lula ornamentou em Nova York evento esvaziado e sem futuro

Foi constrangedor o primeiro evento com a participação de Lula às magens da Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para esta terça-feira. Anunciada como um marco na história da ONU, a Cúpula do Futuro, realizada neste domingo, resultou em fiasco. A presença de Lula foi eclipsada pela ausência dos líderes das grandes potências. Apenas o premiê alemão Olaf Scholz deu as caras.

Exceto pelo fato de que teve o microfone cortado por extrapolar o tempo de cinco minutos, Lula pronunciou um discurso adequado. Reiterou teses que lhe são caras e que, em linhas gerais, estão contidas no Pacto do Futuro, aprovado sob protestos da Rússia e seus aliados. Coisas como emergência climática, reforma do Conselho de Segurança da ONU, modernização do Banco Mundial e do FMI, renegociação da dívida dos países pobres, taxação dos super ricos, combate à fome e regulação das plataformas digitais e segurança global.

O problema não está no diagnóstico, já berm manjado, mas na dosagem da prescrição dos remédios. O secretário-geral da ONU, António Guterres, discursou em timbre pretensioso: "Estamos aqui para tirar o multilateralismo do abismo." O otimismo contrastou com o texto do pacto.