Sentença do caso Marielle tem condenado invisível: o Estado

A condenação dos milicianos Ronnie Lessa e Élcio Queiroz lavou a alma. Mas não enxaguou. Depois do júri popular dos executores, falta o veredicto dos mandantes, a cargo do Supremo. De resto, há na sentença que manteve atrás das grades os matadores de Marielle Franco e Anderson Gomes um sujeito oculto: o Estado. É o maior culpado. E se finge de morto.

Há na trama da eliminação de Marielle dois tipos de bandido: a quadrilha da viatura e o bando do carro oficial. Das viaturas saíram os ex-PMs que executaram o crime. Marielle foi morta poucos dias depois da intervenção federal de Michel Temer na segurança do Rio. Hoje, sabe-se que o assassinato foi planejado e acobertado pelo chefe da polícia do Rio, escolhido pelo Exército.

Dos veículos oficiais vieram os mandantes: um conselheiro do Tribunal de Contas do estado e seu irmão, deputado federal. Segundo a Polícia Federal, Marielle foi passada nas armas porque atrapalhava a grilagem de terras dos irmãos Brazão. O empreendimento da ocupação ilegal de propriedades não existiria sem a omissão do Estado.