De carona, Planalto tenta pegar nas redes sociais onda do 6 X 1

Líder de Lula na Câmara, o deputado José Guimarães defende que a proposta do PSOL seja anexada à do PT, mais antiga. Numa evidência da desconexão do poder brasiliense, coube a um tiktoker carioca, Rick Azevedo, conectar a política de Brasília à na vida real.

Ex-balconista Rick foi eleito vereador no Rio, pelo PSOL, enrolado na bandeira de um movimento que batizou de VAT, Vida Além do Trabalho. O debate que bombou nas redes e desaguou no Congresso foi impulsionado por esse movimento.

É constrangedor que o governo Lula precise recorrer a uma carona para embarcar numa pauta trabalhista, velha conhecida do inquilino do Planalto desde a década de 70 do século passado, quando o sindicalismo era forte e rede era uma peça de pano usada para dormir.