SP: Governo troca diretor de presídio do 'trem fantasma' após fuga de preso

O apelo dos presos chegou aos ouvidos da Defensoria Pública de São Paulo, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do Ministério Público Federal, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e do Instituto do Direito de Defesa da Pessoa Humana.

Sem banho de sol

Representantes das entidades inspecionaram o presídio em 2 de outubro de 2023 e relataram violações. Entre elas, as celas do "trem fantasma" e a falta de banho de sol. Os visitantes gravaram um vídeo do setor e captaram o áudio do clamor dos prisioneiros.

A escuridão na cela é total. Nas paredes com infiltrações há apenas uma pequena fresta no alto. No chão, o preso divide o pouco espaço com ratos e insetos. E fica trancado no mínimo um mês, incomunicável e sem direito à saída para o banho de sol, prevista pela LEP (Lei de Execução Penal).

Também não tem chuveiro. O banho é frio. A água é limitada e escorre escassa por um cano. O preso tem de ficar encostado na parede para se lavar e fazer a higiene. A privada é de concreto. O prisioneiro tampa o buraco com os alumínios do marmitex para impedir a entrada de ratos e baratas.

O "trem fantasma" fica em um pequeno prédio anexo, entre os pavilhões disciplinares. Nessas últimas alas, os prisioneiros também não têm banho de sol. Elas abrigam presidiários de diferentes facções criminosas. Se os rivais ficarem no mesmo pátio, o risco de carnificina é enorme.