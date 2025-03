Caso Gritzbach: policiais são flagrados com mais 10 celulares no presídio

Também foram alvos da operação os investigadores, Valdenir Paulo de Almeida, o Xixo, e Valmir Pinheiro, 55, o Bolsonaro. Eles foram presos pela Polícia Federal em 3 de setembro de 2024, acusados de receber R$ 800 mil de criminosos para não levar adiante investigações sobre tráfico internacional de drogas.

O balanço completo das apreensões de hoje ainda não foi divulgado. A varredura feita no mês passado foi coordenada por promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo_.

Acesso à internet

A Corregedoria da Polícia Civil também participou da blitz do mês passado e apurou que no presídio havia 69 detentos e que boa parte deles, inclusive os agentes alvos da operação, tinha acesso à internet.

Os telefones apreendidos nas duas blitze no Presídio Especial da Polícia Civil vão passar por análise pericial e podem trazer mais provas ainda contra os delatados por Gritzbach. Os policiais correm risco de serem transferidos para prisão comum. Eles estão recolhidos preventivamente.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos policiais civis citados, mas o espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver posicionamentos dos defensores de todos eles.