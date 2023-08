A truculência repercutiu em todo o mundo nos dias que se seguiram, mostrando a lama em que estávamos enfiados.

Naquela noite, a tropa de choque disparou bombas, cercando e empurrando para dentro do campus os que estavam no ato, em frente ao Tuca, o teatro da PUC, na rua Monte Alegre. Os soldados entraram nas salas de aula, laboratórios, escritórios administrativos, arrastando professores, alunos e funcionários para uma triagem. Quase 900 estudantes foram detidos e levados ao Batalhão Tobias de Aguiar e a outras instalações de repressão da ditadura.

Os relatos contam que, quando o coronel quis cumprimentar a reitoria Nadir Gouvêa Kfouri, ouviu dela um direto: "Não dou a mão a assassinos". Hoje, ela dá nome à biblioteca da universidade enquanto ele tem dificuldade para batizar um entroncamento viário.

A ministra Cármen Lúcia deu cinco dias para o governador Tarcísio de Freitas e o presidente da Assembleia, André do Prado, justificarem o projeto que homenageou Dias com o batismo de uma via pública em Paraguaçu Paulista (SP), sua cidade natal.

A decisão é desta sexta (25) e foi provocada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto, da Faculdade de Direito da PUC-SP, além do PDT, PSOL e PT. Seis centrais sindicais apoiam o processo.

Afirmam, com toda a razão, que é um absurdo "um dos mais emblemáticos agentes das violações aos direitos fundamentais perpetradas durante a ditadura militar", que garantiu a "ordem" sob as técnicas persuasivas da Gloriosa, que incluía tiro, porrada e bomba, receba homenagens do poder público. O projeto é do ex-deputado bolsonarista Frederico D'Ávila (PL) e foi sancionado no final de junho.