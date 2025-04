Galões de agrotóxico viajam 300 km pelo rio Tocantins após queda de ponte

Em 24 de dezembro, dois dias após a queda do caminhão, o agrotóxico foi encontrado em uma amostra de água coletada em Porto Franco (MA), a 30 km abaixo do ponto do acidente. A ANA (Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico), então responsável pelo monitoramento, afirmou à época que o valor detectado era "significativamente inferior à concentração máxima permitida pelo Ministério da Saúde" para os padrões de potabilidade da água. Disse também que a concentração encontrada é comum em rios que atravessam regiões agrícolas.

Em comunicado conjunto no início de janeiro, emitido por ANA, Ibama e MMA (Ministério do Meio Ambiente), os órgãos afirmaram que uma nova amostra de água foi coletada no mesmo local, mas dessa vez a substância não foi detectada. Desde então, os resultados das análises não foram mais divulgados.

Em fevereiro, o Ibama repassou ao Dnit, órgão responsável pela ponte, a tarefa de monitorar a qualidade da água. Foi aplicado no caso o princípio do poluidor-pagador, pelo qual o responsável pelo dano ambiental custeia ações de reparação e prevenção.

Atualmente, estão sendo coletadas três amostras de água por mês: uma acima do local do acidente, outra abaixo e uma no ponto do acidentem. Segundo o Dnit, a previsão é manter esse monitoramento até dezembro.

Questionada pela Repórter Brasil, a ANA afirmou que "relatório elaborado pelo Dnit indica que não há alterações relevantes dos parâmetros de qualidade de água". Já o Ibama declarou que "nenhuma alteração na qualidade da água foi identificada acima dos parâmetros previstos nas normas" desde o início do monitoramento.

O Dnit, por sua vez, afirmou que todas as amostras coletadas desde fevereiro estão abaixo do limite de quantificação - valor mínimo que o equipamento de análise consegue medir de certa substância na água. "Mesmo que haja traços dessas substâncias no rio, suas concentrações não são relevantes ou preocupantes neste momento", diz o Dnit (veja as respostas na íntegra).