Ao mesmo tempo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou que a proposta do governo para o salário mínimo de 2024 é de R$ 1.421. Isso significa o segundo ano de aumento real (acima da inflação), fruto do retorno do retorno da política de valorização do mínimo, que havia sido abolida por Jair Bolsonaro.

Se emprego e renda dos trabalhadores crescerem, os juros se mantiverem em viés de baixa, a inflação ficar controlada e os novos valores do Bolsa Família continuarem sendo pagos à população mais vulnerável, a sensação de bem-estar material vai garantir que o presidente Lula, padrinho de Boulos, será o principal cabo eleitoral do país.

O PT não irá lançar candidato em São Paulo, cumprindo o acordo que fez com que o então coordenador do MTST retirasse sua candidatura ao governo em 2022 em prol da de Fernando Haddad. E já anunciou apoio a ele.

Ao mesmo tempo, a dúvida é quanto tempo Bolsonaro terá para apoiar Nunes, com quem o PL de Valdemar da Costa Neto pode fechar apoio, uma vez que estará respondendo criminalmente por uma série de ações na Justiça - de peculato e lavagem de dinheiro, no caso das joias, até incitação dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes conta com mais de R$ 34 bilhões em caixa para gastar por sua reeleição.

São Paulo teve a dívida quitada com a União em troca da cessão do Campo de Marte, uma negociação que começou com o falecido Bruno Covas e teve participação importante do "primeiro-ministro" da capital, Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara.