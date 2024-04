Governo Tarcísio revoga consulta sobre saúde LGBT após pressão bolsonarista

Dois dias após publicar a minuta de uma Política Estadual de Saúde Integral da Populacão LGBTQIAPN+ para receber comentários e sugestões, a Secretaria de Saúde de São Paulo revogou a resolucão que criou a consulta pública. No meio tempo, o governo Tarcísio de Freitas recebeu duras críticas do bolsonarismo nas redes sociais.

A resolução número 94 da Secretaria de Saúde, de 27 de abril, revogou a resolucão 89, de 25 de abril, e é assinada pelo secretário Eleuses Vieira de Paiva. Ambos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O bolsonarismo ficou especialmente irritado com as políticas voltadas à atenção, ao acolhimento, ao cuidado e à prevenção ao preconceito envolvendo crianças e adolescentes que fazem parte desse grupo, bem como as relacionadas aos direitos reprodutivos da população LGBT+.