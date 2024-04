Boate Kiss avisa Porto Alegre que incêndio com falta de alvará dá em nada 

Tanto o incêndio na pensão no centro de Porto Alegre que matou 10 pessoas, nesta sexta (26), quanto o que deixou 242 mortos na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013, ocorreram em locais sem alvarás. Ou seja, sem que o poder público tenha avalizado o seu funcionamento seguro. Para além da punição criminal dos envolvidos, ambos os casos lembram que o poder público vem fazendo pouco para evitar esse tipo de tragédia.

Um integrante da banda Gurizada Fandangueira teve a ideia de jerico de acender um sinalizador dentro da casa noturna da cidade universitária no interior do Rio Grande do Sul há mais de 10 anos, incendiando o revestimento acústico, o que liberou gases tóxicos em um local sem ventilação ou plano de evacuação — criando uma armadilha mortal para centenas de pessoas. O alvará de prevenção contra incêndios, claro, estava vencido.

Os donos da Kiss, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, além do músico Marcelo dos Santos e do produtor Luciano Leão, foram condenados no final de 2021, mas depois o júri foi anulado. Aguardam em liberdade um novo julgamento. Parte da defesa, aliás, tentou jogar a responsabilidade nos entes públicos que permitiam o funcionamento da casa — o que equivale a um gatuno dizer que a culpa por ter surrupiado é apenas da falta de policiamento.