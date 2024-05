Sakamoto: Ato de Lula em SP pode ter tido falha estratégica de localização

O ato com a presença do presidente Lula (PT) em São Paulo pode ter sofrido uma falha estratégica de localização, apontou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (1º). Lula fez críticas no evento pelo baixo público e disse que o ato "foi mal convocado".

Os sindicatos vivem um momento de crise. Crise econômica e de representatividade. De certa forma, questões de mobilização se relacionam diretamente com isso. Particularmente acho que levar o evento para a zona leste, o estacionamento do estádio Itaquerão, pode ter sido uma falha estratégia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL