Spyer aponta, como exemplos, Islam Makhachev, atual campeão da categoria peso-leve (até 70 kg), que enfrentará o australiano Alexander Volkanovski em uma luta que valerá o título dessa divisão.

Na categoria meio-pesado, Khamzat Chimaev, nascido na Chechênia e naturalizado sueco, enfrentará o nigeriano Kamaro Usman, ex-campeão da divisão do UFC.

Chimaev postou, nesta sexta (20), para os seus 6,2 milhões de seguidores no Instagram uma foto segurando uma bandeira da Palestina junto com Belal Mohamed, norte-americano, filho de pais palestinos, e também lutador do UFC. A imagem já conta com 371 mil curtidas e quase 8 mil comentários.

Estará no evento, mas como espectador, o daguestanês Khabib Nurmagomedov, uma lenda viva do MMA, que se aposentou invicto com 29 vitórias e nenhuma derrota na categoria peso-leve. Ele é um dos atletas mais populares tanto na Rússia quanto nos países islâmicos e foi o primeiro muçulmano campeão do UFC.