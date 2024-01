"Por onde anda o Lula, braço do [prefeito do Rio de Janeiro] Eduardo Paes, para ajudar o Rio de Janeiro nestas enchentes causadas pelas chuvas das últimas horas? Ah, ele está viajando pelo mundo com o seu par, assim como ocorrido no Rio Grande do Sul", postou Jair, referindo-se ao ciclone que atingiu o Sul. Com Lula no G20, na Índia, na época, Geraldo Alckmin foi em seu lugar.

Como sempre defendo aqui, presidentes, governadores e prefeitos devem sim visitar locais de tragédias. Nem tanto pelo sobrevoo estético para gerar imagens de TV e redes sociais, mas porque sua presença ajuda a agilizar processos administrativos a fim de atender vítimas. Portanto, Lula deveria ir ao Rio e a todo local atingido por catástrofes, de chuvas, de secas.

Dito isso, Bolsonaro abraçou o "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço".

Fortes chuvas haviam atingido o Sul da Bahia e o Norte de Minas Gerais no início de dezembro de 2021. Naquele momento, Bolsonaro priorizou uma formatura de aspirantes da Marinha no Rio de Janeiro. Diante de duras críticas, sobrevoou a região, mas usou a tragédia para atacar as medidas de isolamento social que salvaram vidas na pandemia.

Equipes de imprensa foram agredidas por seus seguranças diante de seus olhos em Itamaraju (BA), e ele não fez nada. Ao invés de levar conforto, transformou a morte e a violência em mais um palanque eleitoral.

Daí, quando as tempestades voltaram mais letais na Bahia, no dia 23 de dezembro de 2021, matando 25 pessoas, ele nem quis a saber: despachou ministros que seriam candidatos a cargos públicos nas eleições do ano seguinte e manteve suas férias. No dia 28, foi fotografado passeando de jet ski em São Francisco do Sul (SC). No dia 30, foi ao Beto Carrero World, fazer drifting em carros de corrida.