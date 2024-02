PF, enfim, vai atrás dos generais pela tentativa de golpe de Bolsonaro

Apesar dos esforços do atual comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, e do naco democrata da cúpula das três forças, para que os militares tenham um comportamento republicano e constitucional, são muitas as vivandeiras cúmplices da tentativa de golpe.

Nos seus quatro anos de governo, Jair fechou uma sociedade com os militares, oferecendo cargos, vantagens na Reforma da Previdência, licitações de produtos de luxo para o oficialato.

Sob o capitão, militares se beneficiaram de Viagra e próteses penianas, camarão e filé mignon e continuaram ganhando pensões especiais para filhas não casadas e acesso a hospitais especiais. Coronéis articularam bizarras reuniões em que se negociou com reverendos, servidores públicos e indicados de políticos, sobrepreço e propinas para a compra de doses de vacina contra a covid-19 enquanto pessoas morriam por falta de imunizante.

O então presidente cobrou, em troca, cumplicidade para dobrar a democracia à sua imagem e semelhança. A quebra do sigilo do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-faz-tudo de Bolsonaro, mostrou mensagens de oficiais sugerindo formas de executar o golpe de Estado e minutas golpistas dando poderes ditatoriais às Forças Armadas. Sem contar a vergonha de militares transformando-se em camelôs de joias surrupiadas da União para benefício pessoal do então presidente.

Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas com a ajuda dos militares ao longo de anos. E, em, novembro do ano passado, os comandantes das três forças soltaram uma nota com uma falácia absurda, apontando que o fato de não terem encontrado problemas nas urnas não significava que eles não existiam.

Após o segundo turno, os comandantes das Forças Armadas deram uma passada de pano monumental nos movimentos golpistas que acampavam em torno de quartéis e trancavam rodovias. Defenderam, em nota pública, que os atos eram legítimos, ignorando que eles não estavam pedindo mais arroz e feijão, educação ou saúde, mas um golpe de Estado com participação e prisão do presidente eleito. Esses "atos legítimos" desaguaram na tentativa de golpe.