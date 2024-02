Censo mostra que esgoto revela racismo, assim como racismo vem do esgoto

Completam a lista os indígenas: 0,8% da população e 1,7% dos sem-esgoto.

Entende-se por descarte adequado tanto o esgoto que saiu por coleta em ruas e avenidas como as fossas sépticas.

O IBGE aponta que há uma presença proporcionalmente maior de negros e indígenas nas regiões Nordeste e Norte, onde os serviços de saneamento básico são mais precários. Lembrando que as dinâmicas que forjaram as desigualdades regionais brasileiras também incluem muito preconceito.

Mas não é só isso: "Em todos os 20 municípios brasileiros mais populosos, a população de cor ou raça branca tem mais acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo do que a população de cor ou raça preta, parda e indígena", afirma Bruno Perez, analista do IBGE. Ou seja, o padrão de brancos mais atendidos que negros se repete.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais, do IBGE, divulgada em dezembro do ano passado, entre pretos e pardos, 40% eram pobres em 2022 - um patamar duas vezes superior à taxa da população branca (21%). Ou seja, a pobreza tem cor de pele no Brasil e sofre com as consequências disso.

O Brasil nunca conseguiu inserir socialmente e economicamente a população negra. Os descendentes daqueles trabalhadores escravizados do final do século 19 continuaram a ser tratados como cidadãos de segunda categoria, sofrendo todo tipo de discriminação, recebendo bem menos que os brancos pela mesma função, enfrentando as piores condições de trabalho - isso quando não são mortos por balas de traficantes ou milicianos ou executados por policiais ou militares nas periferias das grandes cidades simplesmente por ter a "cor errada".