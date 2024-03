Queda na aprovação de Lula na economia acende sinal de alerta para 2026

O IPCA, a inflação ao consumidor, freou, registrando 4,62% no ano passado - ficando abaixo do teto da meta pela primeira vez em dois anos. Em 2022, ela foi de 5,79% e, em 2021, 10,06%. Houve queda significativa em itens como carne - apesar do mimimi bolsonarista, a picanha caiu sim, em média, segundo o IBGE, no ano passado.

Mas, tirando a Faria Lima, ninguém come teto de meta. No geral, os preços se mantiveram em patamares elevados após as altas dos últimos anos. Isso sem contar os aumentos conjunturais devido ao clima horroroso. As perdas para a agricultura trazidas pelo El Niño agravado pelas mudanças climáticas fizeram com que a alimentação em domicílio ficasse mais cara para os brasileiros nos últimos meses.

A carne continua caindo, mas a batata, cenoura e o feijão, por exemplo, cacetaram sem dó o bolso do consumidor. E o preço de alimentos afeta mais a classe trabalhadora, que tem nele um dos principais itens de seu orçamento: se a inflação geral de janeiro ficou em 0,42%, a alta do custo de comer em casa subiu 1,81%, segundo o IPCA.

Enquanto isso, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8,4%, e no mesmo período em 2022, 11,2%. Estamos na menor taxa para o período desde janeiro de 2015.

Ao mesmo tempo em que a população ocupada aumentou, a renda média avançou 3,8% no primeiro ano de Lula.

Contudo, inflação menor não significa que preços voltaram a patamares anteriores ao salto inflacionário de 2021 e 2022. Tampouco o aumento na renda compensou a corrosão do poder de compra trazida pela inflação. Ou seja, a economia está melhor e com perspectivas melhores, mas isso não se traduziu, necessariamente, em percepção de melhora pelos trabalhadores.